Експерти визначили найвигідніші місяці для подорожей 2020 року

Крістіна Долматова Журнал 14:26, 1.06.2020 Оновлено: 14:47, 1.06.2020

Найвигіднішими місяцями для подорожей 2020 року можуть стати жовтень і листопад.

Про це заявила експертка туристичного онлайн-сервісу Travel Supermarket Емма Култхерст, передає Daily Express. За словами фахівчині, зараз представники індустрії перебувають в очікуванні запуску регулярних рейсів та відкриття кордонів. Щойно це трапиться, споживачі зможуть подорожувати за дуже низькими цінами.

Фото: vyboroved.ru

Однак Култхерст уточнила, це стосується лише короткострокової перспективи, тоді як передбачити поведінку ринку у віддаленому майбутньому неможливо.

Раніше OBOZREVATEL назвав список речей, які необхідно взяти з собою у відпустку після карантину.

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Travel Журнал

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