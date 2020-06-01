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1 червня • оновлено в 15:18
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Експерти визначили найвигідніші місяці для подорожей 2020 року

1.9т
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Найвигіднішими місяцями для подорожей 2020 року можуть стати жовтень і листопад.

Про це заявила експертка туристичного онлайн-сервісу Travel Supermarket Емма Култхерст, передає Daily Express. За словами фахівчині, зараз представники індустрії перебувають в очікуванні запуску регулярних рейсів та відкриття кордонів. Щойно це трапиться, споживачі зможуть подорожувати за дуже низькими цінами.

Експерти визначили найвигідніші місяці для подорожей 2020 року

Фото: vyboroved.ru

Однак Култхерст уточнила, це стосується лише короткострокової перспективи, тоді як передбачити поведінку ринку у віддаленому майбутньому неможливо.

Раніше OBOZREVATEL назвав список речей, які необхідно взяти з собою у відпустку після карантину.

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Автор
Крістіна Долматова
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