Єгипет і Кіпр посилили правила для українців: що потрібно знати

Як українцям потрапити до Єгипту й на Кіпр: нові правила. колаж

Єгипет та Кіпр посилили правила в'їзду для туристів з 1 вересня. Так, для поїздки в Єгипет знадобиться ПЛР-тест на COVID-19 з негативним результатом. Кіпр же змінив правила відвідування країни для українців, які прибуватимуть острів не з туристичною метою. Для туристів в'їзд поки заборонений.

На офіційній сторінці посольства України в Єгипті в Facebook було оприлюднено нові правила й вимоги для відвідування популярної курортної країни.

Єгипет

Єгипет посилив правила в'їзду туристів до країни. Для того щоб із 1 вересня 2020 року потрапити на територію, туристам потрібно буде в аеропорту надати сертифікат про негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений за 48 годин до перетину кордону.

Що потрібно для поїздки в Єгипет: правила Facebook Посольства України в Єгипті

Сертифікат вимагатимуть під час в'їзду в країну у всіх громадян старше від 6 років, зокрема й громадян Єгипту.

Що повинно бути зазначено в документі:

точна дата й час забору матеріалу для тесту;

підтвердження, що тест було здано в офіційній лабораторії, зареєстрованій у державі походження документа;

печатка лабораторії;

інформація про проведений вид тесту на COVID-19;

підтвердження проведеного тестування типу RT-PCR.

Громадяни, у яких не буде необхідного сертифіката, не будуть допущені до перетину державного кордону Єгипту.

Кіпр

Зі свого боку Кіпр не приймає українців із туристичними цілями, оскільки Україна була внесена в список країн із високим рівнем зараження COVID-19. В'їзд у країну дозволений тим, хто проживає на острові на постійній основі, членам їхніх сімей, іноземцям, які легально проживають на Кіпрі, і власникам спеціального дозволу на в'їзд.

Тим українцям, які їдуть на острів не задля туризму, необхідно пройти ПЛР-тест на коронавірус або надати результат тесту, який зроблений за 72 години до перетину кордону. Після в'їзду – обов'язкова 14-денна ізоляція. За 48 годин до завершення карантину іноземні громадяни повинні пройти ще один ПЛР-тест за власний рахунок. Нові правила набудуть чинності 28 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, на найпопулярнішому курорті Єгипту – Шарм-еш-Шейху – ввели нові правила для відпочивальників через карантин з причини пандемії коронавірусу.

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