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/Журнал

Дві вагомі причини з'їздити до Єгипту влітку

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Багато хто вважає, що на єгипетських курортах в літні місяці нестерпно спекотно, тому обираэ для відпустки інші напрямки або їде у Єгипет восени, взимку і навесні.

Насправді є дві важливі причини, через які варто хоча б раз побувати в Шарм-ель-Шейху, Хургаді і інших популярних містах Єгипту влітку.

Ціна питання

Перша причина – через падіння попиту ціни на рейтингові готелі істотно падають, і ви можете собі дозволити якісний відпочинок за ціну майже вдвічі меншу стандартного прайсу високого сезону.

Туристичні агрегатори показують, що ціни на путівки на двох осіб у липні по системі "все включено" в популярні готелі 5* на першій лінії коливаються від 750 до 870$, а для невибагливих туристів можна знайти "трійку" від 540$ за двох з перельотом та AI.

Не забудьте маску, трубку і "коралки"

Але, як відомо, гроші не головне. А найважливіша причина, через яку слід побувати на червоному морі в спекотні місяці – це невимовна краса підводного світу.

Дві вагомі причини з'їздити до Єгипту влітку

У літній період, а особливо в липні і серпні, коли вода максимально прогрівається, в районі заповідника Рас-Мухаммед і в інших місцях занурень біля берегів Шарм-ель-Шейха в один день можна побачити манту, гігантських черепах, акулу-молот, білоперих, рифових акул, електричного ската, не кажучи вже про хвостоколів, орляк, двометрових наполеонів і гігантських мурен.

Черепаха

Черепаха

Мурена

Мурена

"Саме влітку є велика ймовірність побачити п'ятиметрову китову акулу. Та й взагалі море в літній період відрізняється у кращу сторону", - говорить інструктор одного з єгипетських дайв-клубів Катерина Терехова.

Китова акула

Китова акула

Варто пам'ятати, що на популярних єгипетських курортах не тільки влітку, а й цілий рік слід ретельно захищатися від палючого сонця, щоб не отримати опік або тепловий удар.

Для літнього відпочинку краще обирати готелі на першій лінії з короткими понтонами або піщаним заходом у воду, а також з озелененою територією.

Влітку температура повітря в Єгипті досягає 40 градусів, але є один важливий нюанс - в курортних містах клімат сухий, тому такі високі температури переносяться легко.

"Часом біля берегів Єгипту температури можуть бути навіть нижче, ніж в деяких районах Середземного моря. А підібравши правильний курорт, можна спеки навіть не відчути через вітри, які тут не рідкість", - зазначив туристичний експерт Ігор Кедьо.

Пляж одного з готелів Шарм-ель-Шейха

Пляж одного з готелів Шарм-ель-Шейха

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