Для українців відкрили кордони ще 13 країн: куди можна поїхати

Станом на 21 липня для українців відкрили кордони ще 13 держав. В цілому громадяни України можуть подорожувати по 39 країнах світу.

Про це під час брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, протягом останнього тижня можливість в'їзду для України надали 13 країн: Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

"Не в кожному випадку мова йде про абсолютно вільний в'їзд, треба керуватися рішеннями влади, тому я прошу перед в'їздом перевіряти інформацію", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба розповів, куди можна поїхати з України Facebook Міністерства закордонних справ України

Відзначимо, для в'їзду з України в умовах пандемії в липні відкрилися Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі , Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

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