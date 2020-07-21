Для українців відкрили кордони ще 13 країн: куди можна поїхати
Станом на 21 липня для українців відкрили кордони ще 13 держав. В цілому громадяни України можуть подорожувати по 39 країнах світу.
Про це під час брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, протягом останнього тижня можливість в'їзду для України надали 13 країн: Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.
"Не в кожному випадку мова йде про абсолютно вільний в'їзд, треба керуватися рішеннями влади, тому я прошу перед в'їздом перевіряти інформацію", – сказав Кулеба.
Відзначимо, для в'їзду з України в умовах пандемії в липні відкрилися Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі , Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій докладно розповів про те, як українці, які повернулися в країну після відпустки за кордоном, можуть здати ПЛР-тест в аеропорту.
Українці не дивлячись на карантин можуть провести відпустку в декількох популярних курортних країнах, серед яких Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія.