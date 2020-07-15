Для українців спростили правила відпочинку в Єгипті й Албанії: чи потрібна самоізоляція

Українцям після повернення з Єгипту або Албанії не потрібно буде проходити 14-денну обсервацію або самоізоляцію, а також робити тестування на COVID-19.

Уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до "червоної зоні". Відповідну постанову затвердили на засіданні в середу, 15 липня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

"Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до "червоної зони". Тепер після повернення з Єгипту або Албанії не треба проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19", – написав міністр.

Куди поїхати у відпустку з України APL Travel

Відзначимо, раніше в Україну без самоізоляції й обсервації пускали тільки туристів із країн "зеленої зони", де кількість активних випадків COVID-19 менше 40 на 100 тис. населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 14 липня українці можуть провести відпустку в декількох популярних курортних країнах, серед яких Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія.

Також у Міністерстві закордонних справ дали українцям поради про те, як провести відпустку за кордоном у період карантину.