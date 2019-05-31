Дівчині відмовили в подорожі через відверте протестне фото з її подругою

Блогер з Парижа Луїза Обері не змогла поїхати на острів Олерон в Біскайській затоці через свої погляди на стандарти жіночої краси, - вона виступала за бодіпозитив.

Про це дівчина розповідає на своїй сторінці в Instagram на 250 тисяч підписників.

Як впливовому блогеру дівчині запропонували на замовлення департаменту туризму регіону Приморська Шаранта поїхати на острів Олерон, однак, пізніше агентство відмовилося від пропозиції, обґрунтувавши це неприйнятністю для них одного з останніх фото на сторінці блогера.

Луїза довго намагалася розібратися, який саме знімок став причиною відмови і вирішила, що всьому виною найбільш відвертий знімок з морозивом.

Однак, з'ясувалося, що іншого блогера запросили на відпочинок і з більш відвертими фото:

Так, дівчина прийшла до висновку, що всьому виною є фото з її подругою, яка має параметри плюс-сайз, - на знімку вони стоять в мереживних боді і тримають табличку з написом: "Всі тіла хороші".

Коли Обери розповіла підписникам про інцидент, їй на умовах анонімності інші блогери відкрили свої історії, як їм відмовляли через демократичні погляди на жіночі фігури або гомосексуалізм.

У зв'язку з цим, блогер почала флешмоб під назвою #OnVeutDuVrai (перекладається як "Ми хочемо правди"), зараз в рамках нього опублікували вже більше тисячі фото.

Нагадаємо, що раніше в Австралії туристи запустили грандіозний флешмоб, в рамках якого публікують оголені фото, щоб показати прагнення до єднання з природою.

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