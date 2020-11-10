Дівчина з собакою на борту літака викликала критику своїми неоднозначними діями

Софія Ковнір Журнал 19:46, 10.11.2020

Авіапасажирів обурили дії дівчини з собакою на борту літака, яка пила з твариною з одного кухля.

На їхню думку, це було дуже огидно. Відповідний кадр опублікував один з очевидців на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

Так, на відео видно, як попутниця спочатку напуває собаку породи шпіц з термоса, а потім сама п'є звідти воду.

У коментарях користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

"Огидно!", "Подумайте тепер про зміцнення імунної системи", "Гидота!", "О, ні!", – пишуть під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мати та дочка опинилися разом за штурвалом пасажирського літака та увійшли в історію.

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Travel Журнал

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