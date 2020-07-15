Де в Україні можна позасмагати без купальників: топ-15 нудистських пляжів

Для любителей позасмагати без купальника чи плавок в Україні є нудистські пляжі в Одеській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях, а також у Києві, Черкасах, Чернігові, Миколаєві та Дніпрі.

Якщо вам подобається рівна засмага на тілі і відчуття повної свободи – обирайте місце, яке вам найбільше до вподоби. Відзначимо, що найбільше пляжів розташувалося саме в курортному місті Одеса, пише "Українська правда. Життя".

Чкалівський пляж (Одеса)

Один із найбільш людних нудистських пляжів в Україні. Він розташований майже у центрі міста, у курортній зоні, праворуч від пляжу санаторію імені Чкалова. Дістатися можна від залізничного вокзалу трамваєм №5 (зупинка "Санаторій Чкалова").

Чкалівський пляж О, Море.Сity

Дикий пляж у районі Кароліно-Бугаз (Одеська область)

Розташований між базою відпочинку "Чайка" і пансіонатом "Одеса". Їхати потрібно від залізничного вокзалу на електричці Одеса – Білгород-Дністровський до зупинки "Студентська".

Южне (Одеська область)

Його особливість – викладене півколом з каменів укриття, що нагадує ширму, яку спеціально спорудили місцеві жителі, для уникнення зустрічей зі знайомими. Дістатися можна від автостанції маршруткою №68 або пішки від міського пляжу до холодного джерела.

Острів Джарилгач (Скадовськ, Херсонська область)

Чистота і відсутність цивілізації. Нудисти їдуть туди від селища Лазурне.

Острів Джарилгач КПІ

Нудистський пляж на острові Дзендзик (Запорізька область)

Розташований у заповідній зоні і оточений заростами очерету, тому надійно приховує тих, хто тут відпочиває. Туди довезе маршрутне таксі № 15 від автовокзалу, зупинка "Середня коса".

Бердянськ (Запорізька область)

До місця для натуристів можна дістатися на автобусах №2 і 15 (зупинка "Курорт") та пройшовши пішки вздовж лиману.

Пляж у Кирилівці (Федотова коса)

Цекілометри дикого узбережжя від села Степок до острова Бірючий. Від траси берег надійно захований високою травою і валом. Туди потрібно їхати по трасі вздовж узбережжя у бік села Степок та повернути за автокемпінгом.

Федотова коса kurortazova.net

Острів Хортиця (Запорізька область)

Наумівський пляж розташований за санаторіями та профілакторіями місцевих підприємств. Доїхати можна на маршрутці, що йде до Бабурки.

Нудистський пляж на косі в Миколаєві

Пляж розташований на березі житлового мікрорайону Намів. Накинувши одяг, можна зайти у літнє кафе або бар на сусідньому громадському пляжі. Маршрутним таксі можна приїхати до мікрорайону Намів, а потім пройти до піщаної коси.

Місце для натуристів на Оболоні (Київ)

Пляж розташований на березі затоки "Собаче гирло" за яхт-клубом. Місце просторе, можна розташуватися навіть з наметом. Кияни й гості міста можуть їхати туди на тролейбусах №24 і 44 до кінцевої зупинки.

Пляж "Довбичка" (Київ)

Найпросторіший і найвідоміший нудистський пляж столиці розташований у південній частині Труханового острова. Йти потрібно від станції метро "Гідропарк" до венеційського мостика, потім дійти до річки й на човні переправитися на острів.

Пляж "Довбичка" Kyiv Maps

Магістратське озеро в Чернігові

Розташоване недалеко від проспекту Миру, звідки треба йти по пішохідному мосту, минаючи Чернігівський парашутний клуб. Від мосту до пляжу між двох озер потрібно йти пішки.

Нудистський пляж у селищі Безлюдівка (Харківська область)

Знаходиться за 13 км від Харкова. Приїхати можна автобусом або автомобілем до селища Безлюдівка. Маршрутні автобуси ходять від станцій метро "Спортивна" і "Проспект Гагаріна".

Дикий пляж на Монастирському острові (Дніпро)

Його можна помітити відразу за офіційним міським пляжем, у кінці острова. Їхати потрібно маршруткою або трамваєм №1 до парку імені Тараса Шевченка, а потім пройти через парк у кінець острова.

Нудистський пляж на Монастирському острові IGotoWorld

Нудистський пляж на Митниці (Черкаси)

Розташований між міськими осередками відпочивальників "Рів'єра" та "Митниця". Мешканцям Черкас потрібно йти від скверу Богдана Хмельницького по вулиці Розкопній до Гагаріна, а далі – у бік води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як у Нижньому Новгороді (Росія) біля спортивної школи та монастиря влаштували нудистський пляж.