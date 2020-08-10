Де в Туреччині найтепліше море: названі кращі курорти для пляжного відпочинку

Туреччина є одним з найпопулярніших курортів серед українців у 2020 році, так як більшість європейських напрямків для туристів як і раніше залишаються закритими.

Величезний вибір готелів і пляжів, Аll inclusive а також кілька морів на території однієї держави – те, що найбільше приваблює туристів. OBOZREVATEL розповідає, де розташовані найтепліші і комфортні морські курорти в Туреччині.

Країна омивається водами Чорного, Середземного і Егейського морів. Найпопулярніші і дешеві курорти розташовані на перших двох, однак, найтепліше море – Егейське, так як воно найдрібніше з перерахованих.

Курорти в Туреччині: де найтепліше море Pixabay

На узбережжі Егейського моря в Туреччині розташований один з найпопулярніших турецьких міст Бодрум. В межах Егейського моря зосереджена велика кількість бухт. Вони вкривають від вітру і туди не просочуються холодні течії. Однак погода біля берегів цієї водойми не завжди стабільна, тому варто ще звернути увагу на пору року. На початку і в кінці сезону (травень і жовтень відповідно) погода в Бодрумі може бути прохолодною.

Більш стабільна тепла погода традиційно спостерігається на узбережжі Середземного моря. Цим і пояснюється те, що найбільш затребувані і популярні курорти Туреччини розташовані саме там. Анталія, Аланія, Сіде, Белек і Кемер — в цих містах, як правило, зосереджені туристи в сезон відпусток.

Найтепліші курорти в Туреччині: список Pixabay

У травні температура повітря на узбережжі становить +24-25 градусів, а вода прогрівається до +18-19 градусів. До вересня температура на цих курортах вища, вода, відповідно, нагрівається ще сильніше. Тому, якщо ви збираєтеся відпочити в Туреччині в травні і вересні, можна сміливо їхати на Середземноморське узбережжя.

Чорноморські курорти в Туреччині вважаються холодними. Як правило, там нижча і температура повітря, і температура води. Та й регіони на чорноморському узбережжі в Туреччині не користуються особливою популярністю в контексті туризму, так як середземноморському і егейському узбережжі сезон триває значно довше і не так помітний перепад температур між порами року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині різко почала збільшуватися кількість хворих на коронавірус. Зростання фіксується з серпня – близько 1200 випадків в день, до цього цілий липень цифри коливалися в районі 950 хворих. А ще з 10 серпня на турецькі курорти полетять громадяни Росії, яка входить в число найбільш інфікованих в світі.