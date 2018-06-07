Де шукати пляжі з найчистішою водою

Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA) порадувало любителів пляжного відпочинку. Як показало їх дослідження, більшість європейських пляжів відповідають стандартам якості ЄС. А найчистіші - в Австрії, Греції, Люксембурзі, Кіпрі та Мальті.

Агентство вивчило якість води в 28 країнах ЄС, Швейцарії та Албанії, і прийшло до висновку, що 85% вод для купання мають чудову якість. А стандартам ЄС у 2017 році відповідали 96% вод, пише European Scientist.

В ЄС визначили, де найчистіші пляжі pexels.com

У список держав з найчистішою водою увійшли Люксембург, Мальта, Кіпр, Греція і Австрія. У доповіді EEA повідомляється, що 95% місць для купання в цих країнах мають відмінну якість води, решта 5% - задовільну. Чиста вода також на курортах в Бельгії, Хорватії, Латвії, Румунії, Словенії та Швейцарії.

Найбільша кількість місць з поганою якістю води у Франції, Італії та Іспанії. Також багато проблемних місць було виявлено в Естонії, Ірландії і Великобританії.

За словами експертів EEA, основні джерела забруднення - стічні води і стоки від сільськогосподарських угідь. А посилюють проблему сильні дощі.

При цьому, купання в брудній воді може спровокувати цілий ряд проблем зі здоров'ям.

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