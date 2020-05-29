Чорнобильська зона відчуження відкривається для туристів: усі подробиці

Чорнобильська зона відчуження відкривається для відвідування, але з певними обмеженнями.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з управління зоною відчуження. Зазначається, що на території зони відчуження дозволено проводити масові заходи.

macos.livejournal.com

Зокрема, обов'язковими умовами відвідування зони відчуження є проходження температурного скрінінгу при посадці в автобус у зону відчуження і на КПП "Дитятки", наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок і дезінфікуючих засобів для обробки рук, а також дотримання соціальної дистанції.

macos.livejournal.com

За інформацією пресслужби, до відвідування зони відчуження не допускатимуться особи, які мають температуру понад 37,2, а також із симптомами респіраторних захворювань.

macos.livejournal.com

На період адаптивного карантину діятиме один маршрут, розрахований на один день – село Залісся, міста Чорнобиль та Прип'ять, об'єкт "Чорнобиль-2", село Копачі та оглядовий майданчик ЧАЕС. Крім того, є обмеження за кількістю людей у групі, а саме не більше 10 осіб.

"Щоб уникнути скупчення відвідувачів пересування за маршрутом буде здійснюватися за фіксованим графіком руху з моменту прибуття і до завершення візиту. Зняття всіх обмежень відбудеться після завершення карантину", – йдеться у повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа. У мережі показали відео, на якому можна побачити наслідки лиха.