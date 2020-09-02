Чому жінки з Танзанії – лисі: український мандрівник розповів правду

Ведучий реаліті "У кого більше?" на Новому каналі Максим Узол розповів, чому волосся для африканок – дороге задоволення.

Під час останнього свого відрядження мандрівник дістався до екзотичних країн Африки, де помітив, що більшість танзанійських жінок – лисі, пише пресслужба Нового каналу.

"Я не міг зрозуміти, чи пов'язано це з якоюсь традицією, ритуалом або релігією. Поки одного разу не поспілкувався з місцевим водієм, який розповів історію своєї дружини. Мій новий знайомий пояснив, що послуги перукаря в Танзанії можуть собі дозволити тільки багатії", – розповів ведучий.

Узол з танзанійськими жінками Пресслужба Нового каналу

За його словами, на догляд за волосся жінкам потрібно витратити мало не третину всього доходу, а більшість людей заробляють в країні дуже мало. Також водій розповів Узолу, що в Танзанії вигідніше носити перуки, ніж доглядати за власним волоссям.

"Тобто, ті пишні кучеряві прічухани – часто фейк. У мене очі були по п'ять копійок, коли я знайшов гори африканських перук на смітнику в Аруші (місто в Танзанії. – Ред.)", – додав ведучий.

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