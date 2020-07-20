Чому так важко розпаковувати валізу одразу після мандрівки: психологи дали відповідь

Психологи заявили, що одна з причин небажання розкладати речі одразу після поїздки – прокрастинація.

Після подорожі часто важко повертатися до звичного життя, своїх домашніх і робочих обов'язків. Тому люди відкладають розбір речей на потім, щоб продовжити відчуття відпочинку, пише Рамблер.

Ще одна причина – відсутність інтересу і встановлених термінів. Валізи збираються з особливим ентузіазмом, адже майбутня відпустка чекати довго не буде. Після повернення з відпочинку в людей немає жодних дедлайнів і ентузіазму.

Після повернення з відпочинку в людей немає ентузіазму розбирати валізу letsgotour.ru

Крім того, проблемою може стати надмірна кількість речей. Згадавши, скільки всього потрібно буде перепрати після відпустки, починає з'являтися стрес, а бажання розпаковувати валізу зовсім відпадає.

Найпростіший спосіб із цим впоратися – брати з собою менше речей. Їх не доведеться довго збирати і, відповідно, розбирати. Деякі мандрівники радять щоразу, коли ви проходите повз валізу, діставати звідти по одній речі. Так ви навіть не помітите, як через кілька днів вона стане порожньою. Ще один ефективний метод – класти на дно валізи потрібні вам у повсякденності речі або куплені на відпочинку сувеніри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тревел-блогерка Карен Едвардс придумала, як упакувати речі для подорожі сім'ї з чотирьох осіб на тиждень в компактну валізу вагою менше 20-ти кілограмів.