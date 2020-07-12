Чому небезпечно відкидати спинки крісел в літаку: назавна причина

Відкидання спинки крісла в літаку вважається небезпечним для здоров'я пасажира через те, що в разі аварійної ситуації це може привести до травм.

Як повідомляє видання Daily Express, останнє дослідження, проведене компанією Boeing показало, що 58 відсотків інцидентів з лайнерами відбувається під час найнебезпечніших стадій польоту – приземлення або зльоту.

У зв'язку з цим стюардеси і бортпровідники просять не відкидати спинки крісла, коли літак набирає висоту або сідає в аеропорту.

Lifter

"Якщо ваше крісло було відкинуте під час надзвичайної ситуації, у людини, що сидить за вами, може не вистачити часу, щоб безпечно вийти зі свого ряду", – йдеться в публікації.

Крім того, піднята спинка попереду сидячого пасажира знижує ризик отримання травм для мандрівника ззаду при жорсткій аварійній посадці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса з ніком Shrey Para розповіла про вчинки авіапасажирів, які обурюють її найбільше.