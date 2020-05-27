Чому не варто пити каву в літаку: стюардеса розкрила секрет

Невідома стюардеса розкрила небезпеку вживання кави та інших напоїв на борту літака.

Так, за словами бортпровідниці, члени екіпажу використовують для приготування більшості з них водопровідну воду. При цьому недавні дослідження показали, що в більшості випадків в такій воді міститься, наприклад, кишкова паличка або інші бактерії. Про це повідомляє видання Express.

Фото: pinterest.com

Також невідомо, наскільки часто піддаються очищенню резервуари для транспортування і кип'ятіння води в лайнері. У зв'язку з цим стюардеса радить туристам заздалегідь запасатися напоями на час перельоту або замовляти на борту виключно воду в пляшках.

Фото: kh.vgorode.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.