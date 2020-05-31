Чому не можна знімати взуття в літаку: пілоти дали відповідь

Марія Дідик Журнал 13:25, 31.05.2020

Пілоти і бортпровідники пояснили, чому не можна знімати взуття на борту літака.

Автор книги про безпеку польотів Бен Шервуд стверджує, що відсутність взуття на ногах може перешкодити в разі екстреної евакуації. Про це пише Express.

pexels.com

Без взуття пасажир навряд чи оперативно зможе покинути повітряне судно.

Також бортпровідники додали, що взуття може перешкодити іншим пасажирам, оскільки буде захаращувати прохід, заважаючи швидкій евакуації.

pexels.com

Крім того, співробітники авіакомпаній нагадали, що ніколи не слід ходити в туалет босоніж, оскільки "в 9 і 10 випадків на підлозі не вода".

Як раніше писав OBOZREVATEL, співробітник авіакомпанії British Airways, який працює в команді розробників Flight Tech, розкрив реальну небезпеку включеного під час польоту телефону.

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Travel Журнал

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