Чому не можна знімати взуття в літаку: пілоти дали відповідь

Пілоти і бортпровідники пояснили, чому не можна знімати взуття на борту літака.

Автор книги про безпеку польотів Бен Шервуд стверджує, що відсутність взуття на ногах може перешкодити в разі екстреної евакуації. Про це пише Express.

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Без взуття пасажир навряд чи оперативно зможе покинути повітряне судно.

Також бортпровідники додали, що взуття може перешкодити іншим пасажирам, оскільки буде захаращувати прохід, заважаючи швидкій евакуації.

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Крім того, співробітники авіакомпаній нагадали, що ніколи не слід ходити в туалет босоніж, оскільки "в 9 і 10 випадків на підлозі не вода".

Як раніше писав OBOZREVATEL, співробітник авіакомпанії British Airways, який працює в команді розробників Flight Tech, розкрив реальну небезпеку включеного під час польоту телефону.