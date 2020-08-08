Чому не можна відкидати спинки крісел в літаку: експерти назвали причину

Британські експерти розкрили правду про заборону відкидати спинки крісел під час польоту.

Про це повідомляє Daily Express. За словами інсайдерів, правило вертикального сидіння було введено з двох причин й обидві криються в безпеці. По-перше, це полегшує евакуацію літака в разі надзвичайної ситуації, а по-друге, скорочує ризик отримання ушкоджень пасажирами.

Якщо сидіння відкинуто назад, людина може сильно вдаритися головою при різкому зіткненні або нашкодити людині, яка сидить позаду неї.

"З цих причин пасажирам забороняється відкидати спинки крісел під час зльоту, посадки й в зоні турбулентності. І коли стюардеси просять вас дотримуватися правил, вони не прагнуть зіпсувати ваш сон, а дбають про безпеку", – підсумували експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса однієї з популярних у світі авіакомпаній розповіла, чому пасажирам не можна мінятися місцями на борту літака під час рейсу.