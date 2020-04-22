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23 квітня • оновлено в 04:22
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Чому крісла в літаках сині: несподіване пояснення

1.6т
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Практично всі авіакомпанії віддають перевагу кріслам синього кольору в літаках.

Пояснення цьому факту знайшов Telegram-канал Happy Rest.

Чому крісла в літаках сині: несподіване пояснення

travel-dom.ru

Повідомляється, що вибір крісел саме синього кольору обумовлений декількома причинами. Так, на синьому не так видно бруд, потертості й плями.

Крім того, синій колір у багатьох людей асоціюється з безпекою. Він заспокоює і викликає довіру. Також синій колір освіжає і створює відчуття чистоти й прохолоди. А це важливо під час перельотів, особливо тривалих.

Чому крісла в літаках сині: несподіване пояснення

newsbuzz.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бортпровідники декількох американських авіакомпаній, у яких виявили коронавірус, поділилися подробицями свого зараження під час роботи.

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Автор
Анна Міхно
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