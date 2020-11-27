Чи зможуть українці подорожувати на новорічні свята: експертка дала прогноз

Співзасновниця національного туристичного оператора Олена Бойко розповіла, як ідуть справи з новорічними турами.

За її словами, на сьогодні через карантин вихідного дня збитки готелів в Україні становлять близько 120 млн гривень. Про це експертка заявила в етері телеканалу "Україна 24".

Як стало відомо, попит на новорічні тури нині трохи впав, як і продаж. Чим більше розмов про локдаун, тим більше люди остерігаються вкладати гроші в подорожі.

"Але ми все одно думаємо, що під час новорічних свят тури відбудуться", – сказала Бойко.

Вона зазначила, що навіть якщо введуть локдаун, то впоратися із ситуацією буде легше, ніж було навесні 2020 року.

"Порівняно з тим, що було в березні, гірше вже не може бути. Тоді сотні тисяч людей були за кордоном, ми були розгублені, це був якийсь театр абсурду. Тепер вже більше розуміння, обмежену кількість країн відкрито. Їх можна навіть перерахувати: Стамбул – для екскурсій; Емірати, Мальдіви – там непряме сполучення; Єгипет, Домінікана – це чартер, тому легше відвезти й забрати людей; Мексика", – повідомила експертка.

Бойко додала, що всі вже чекають на швидке відновлення нормального життя.

"Ми відкриваємо нові напрямки, ставимо нові літаки. Дуже хочеться, звичайно, щоб новорічні тури відбулися. Навіть та ж Україна, яка представлена й гірськолижними, і санаторними, й екскурсійними турами", – підсумувала фахівчиня.

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