Чи можливо заразитися коронавірусом в поїздці через валізу: оцінено ризик

Туристам слід враховувати всі можливі ризики зараження коронавірусом під час подорожі й уважно ставитися до взаємодії з будь-якими предметами, в тому числі з валізами.

Про це заявили опитані Daily Express фахівці. За словами туристичного експерта Майлза Куї, тверді непористі матеріали, з яких, як правило, виготовлені дорожні сумки (метал, пластик, скло), є вкрай сприятливим середовищем проживання для інфекції.

"Хвороботворні бактерії можуть підтримувати на таких валізах життєдіяльність протягом 72 годин. Пасажирам краще не торкатися до поверхонь, на яких може бути активний вірус, і користуватися службою доставки багажу, щоб в тому числі знизити ризик передачі хвороби від людини до людини в процесі очікування біля багажної стрічки", – заявив Майлз. Він також порадив мандрівникам проводити ретельну дезінфекцію валіз.

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У свою чергу професор медицини та інфекційних захворювань в американській клініці Майо Грег Поланд підкреслив, що спочатку пасажирам слід дбати про антисептичну обробку рук, а не сумок.

"До потенційних джерел зараження можуть відноситись як поверхні, з якими контактував носій інфекції, так і дотики до рота, носа або очей. Тому мандрівникам слід регулярно мити руки з милом як мінімум протягом 20 секунд або використовувати дезінфікуючі засоби на спиртовій основі", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі онлайн-платформи Reddit назвали способи, як уникнути вилучення речей з ручної поклажі під час огляду в аеропорту.