Через коронавірус в каналах Венеції з'явилися медузи. Яскраве відео

В спорожнілих від туристів каналах Венеції з'явилися медузи та білі лебеді.

Зоологу вдалося зняти бочкову медузу, яка може в діаметрі досягати 90 сантиметрів, пише Daily Mail.

Зазначається, що медуза спокійно плавала біля мосту Баретері. Місцева влада заявила, що вода тепер виглядає більш прозорою, тому що на каналах менше трафіку, що дозволяє осадку залишатися на дні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дика пума розгулювала посеред Сантьяго в пошуках їжі. Очевидно, тварина привернула відсутність людей, адже через коронавірус в Чилі вночі ввели комендантську годину.

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