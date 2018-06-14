Бюджетна відпустка: 18 дешевих європейських курортів

Щорічно Holiday Costs Barometer (Барометр цін на відпочинок) представляє рейтинг найдешевших європейських курортів.
Результати дослідження за 2018 рік опублікували на сайті Post Office Travel Money.
Оцінювали курорти по дев'яти параметрам: вартість чашки кави, пляшки місцевого пива, склянки кока-коли, келиха вина, пляшки води, сонцезахисного крему, засоби захисту від комах, обіду з двох страв на двох і вечері з трьох страв з пляшкою домашнього вина.
Перше місце в рейтингу зайняв курорт Сонячний берег в Болгарії. Всі перераховані вище позиції обійдуться там в $ 57,93.
Турецький Мармарис обійдеться в $ 75,86.
Альгарве, Португалія - $ 91,01.
За дев'ять позицій на курорті Коста-дель-Соль в Іспанії доведеться заплатити $ 95,42.
У Греції, а якщо точніше на Криті все обійдеться в $ 108,49.
Коста-Бланка, Іспанія - $ 111,47.
Пафос, Кіпр - $ 118,01.
Корфу, Греція - $ 121,67.
Задар, Хорватія - $ 130,87.
Сліма, Мальта - $ 131,5.
Халкідікі, Греція - $ 133,82.
На узбережжі Лісабона в Португалії за все потрібно буде заплатити $ 101,23.
Пореч, Хорватія - $ 141,75.
Майорка, Іспанія - $ 144,61.
Ніцца, Франція - $ 151,91.
Лімассол, Кіпр - $ 155,65.
Ібіца, Іспанія - $ 157,25.
Сорренто, Італія - $ 163,57.
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