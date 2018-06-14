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Бюджетна відпустка: 18 дешевих європейських курортів

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Щорічно Holiday Costs Barometer (Барометр цін на відпочинок) представляє рейтинг найдешевших європейських курортів.

Результати дослідження за 2018 рік опублікували на сайті Post Office Travel Money.

Оцінювали курорти по дев'яти параметрам: вартість чашки кави, пляшки місцевого пива, склянки кока-коли, келиха вина, пляшки води, сонцезахисного крему, засоби захисту від комах, обіду з двох страв на двох і вечері з трьох страв з пляшкою домашнього вина.

Перше місце в рейтингу зайняв курорт Сонячний берег в Болгарії. Всі перераховані вище позиції обійдуться там в $ 57,93.

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Турецький Мармарис обійдеться в $ 75,86.

Альгарве, Португалія - ​​$ 91,01.

За дев'ять позицій на курорті Коста-дель-Соль в Іспанії доведеться заплатити $ 95,42.

У Греції, а якщо точніше на Криті все обійдеться в $ 108,49.

Коста-Бланка, Іспанія - $ 111,47.

Пафос, Кіпр - $ 118,01.

Корфу, Греція - $ 121,67.

Задар, Хорватія - $ 130,87.

Сліма, Мальта - $ 131,5.

Халкідікі, Греція - $ 133,82.

На узбережжі Лісабона в Португалії за все потрібно буде заплатити $ 101,23.

Пореч, Хорватія - $ 141,75.

Майорка, Іспанія - $ 144,61.

Ніцца, Франція - $ 151,91.

Лімассол, Кіпр - $ 155,65.

Ібіца, Іспанія - $ 157,25.

Сорренто, Італія - ​​$ 163,57.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Ірландії тисячі голих жінок викупалися в крижаному морі .

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