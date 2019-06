Бурхливих в літаках п'яних туристів каратимуть величезним штрафом і садити у тюрму

П'яні дебоші на борту літака можуть обернутися для відправляючихся на відпочинок туристів двома роками тюремного ув'язнення або штрафом на суму до 80 тис. фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє DailyMail.

Відзначається, 7 червня авіаперевізники запустили свою літню кампанію One Too Many, в рамках якої туристів попереджають про наслідки буйної поведінки в літаках і аеропортах.

Попередження розміщуються на екранах цифрових дисплеїв в магазинах і торгових точках в 14 аеропортах Великобританії.

Порушникам спокою загрожує штраф до 5 тисяч фунтів або ж тюремне ув'язнення терміном до двох років. У разі сприяння хуліганами переадресації рейсу, їх можуть оштрафувати на суму до 80 тисяч фунтів.

Видання згадує про останній інцидент на авіарейсі Манчестер – Лас Вегас, де чоловіки на борту літака влаштували імпровізований парубочий, в результаті якого учасники п'яної "вечірки" отримали реальні кримінальні терміни.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал