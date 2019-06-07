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/Журнал

Бурхливих в літаках п'яних туристів каратимуть величезним штрафом і садити у тюрму

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П'яні дебоші на борту літака можуть обернутися для відправляючихся на відпочинок туристів двома роками тюремного ув'язнення або штрафом на суму до 80 тис. фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє DailyMail.

Відзначається, 7 червня авіаперевізники запустили свою літню кампанію One Too Many, в рамках якої туристів попереджають про наслідки буйної поведінки в літаках і аеропортах.

Попередження розміщуються на екранах цифрових дисплеїв в магазинах і торгових точках в 14 аеропортах Великобританії.

Порушникам спокою загрожує штраф до 5 тисяч фунтів або ж тюремне ув'язнення терміном до двох років. У разі сприяння хуліганами переадресації рейсу, їх можуть оштрафувати на суму до 80 тисяч фунтів.

Видання згадує про останній інцидент на авіарейсі Манчестер – Лас Вегас, де чоловіки на борту літака влаштували імпровізований парубочий, в результаті якого учасники п'яної "вечірки" отримали реальні кримінальні терміни.

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