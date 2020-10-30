Будинок, де жили найбагатші люди СРСР: як він виглядає всередині. Фото

У мережі показали знімки квартир в одному з елітних радянських квартирних будинків, де жили найбагатші люди в країні.

Семиповерхова будівля в центрі Москви на вулиці Тверській, 4 була в СРСР одним з найбільш елітних квартирних будинків. Купити квартиру там було неможливо, житло можна було отримати тільки за особливі заслуги. Квартири там були габаритні – 4-кімнатне житло, як правило, мало більше 100 квадратних метрів. Як виглядає елітна багатоповерхівка зсередини – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Елітний будинок в СРСР: як виглядає зараз. Сian.ru

На ті часи будинок був величезним – він розтягнувся на цілих два квартали. Нижній, цокольний поверх оброблений гранітними плитами, він був відданий під магазини і кафе. Будівля знаходиться в декількох хвилинах ходьби від Кремля. Очевидно, що за часів СРСР тут жили тільки люди, яких особливо цінувала радянська влада. Зрозуміло, вони були вельми забезпеченими.

Як виглядає всередині елітний радянський будинок. Сian.ru

Будинок, де жили багатії СРСР. Сian.ru

Серед найвідоміших радянських мешканців – маршал артилерії Михайло Чистяков, генерал-лейтенант авіації, Герой Радянського Союзу Микола Трофимов, Герой Радянського Союзу Олександр Сокальський.

Як виглядає всередині будинок, де жили найбагатші в СРСР люди. Сian.ru

В даний час житло в 7-поверховому будинку можна придбати за солідну суму. Наприклад, одна з квартир на третьому поверсі: в ній чотири кімнати загальною площею більше 100 кв. м. Коштує вона 97 млн рублів (майже 35 млн грн або 1,23 млн доларів). Майже у всіх квартирах – по кілька санвузлів, іноді у ванній розташовується сауна.

Будинок, де жили найбагатші люди в СРСР. Сian.ru

Будинок в Москві, де жили найбагатші люди в СРСР. Сian.ru

Особливістю в деяких квартирах є ремонт, витриманий в стилі "радянської розкоші". Наприклад, в одній з них стоїть акваріум, населений міні-осетрами. У більшості ж – каміни, темні різьблені та шкіряні меблі, шпалери з вензелями, оленячі роги на стінах та інше.

Як виглядає будинок, де жили найбагатші в СРСР люди. Сian.ru

Як виглядає будинок, де жили радянські багатії. Сian.ru

Будинок, де жили найбагатші люди в Радянському Союзі. Сian.ru

Як виглядає елітна радянська 7-поверхівка. Сian.ru

Як виглядає найбільш елітна радянська багатоповерхівка. Сian.ru

Як виглядає найбільш елітна радянська багатоповерхівка всередині. Сian.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провідне тревел-шоу "Орел і Решка" Антон Зайцев показав, в яких будинках живуть наркоторговці в одному з найбільш злочинних штатів Мексики – Чиваві.