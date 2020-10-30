Будинок, де жили найбагатші люди СРСР: як він виглядає всередині. Фото

У мережі показали знімки квартир в одному з елітних радянських квартирних будинків, де жили найбагатші люди в країні.

Семиповерхова будівля в центрі Москви на вулиці Тверській, 4 була в СРСР одним з найбільш елітних квартирних будинків. Купити квартиру там було неможливо, житло можна було отримати тільки за особливі заслуги. Квартири там були габаритні – 4-кімнатне житло, як правило, мало більше 100 квадратних метрів. Як виглядає елітна багатоповерхівка зсередини – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На ті часи будинок був величезним – він розтягнувся на цілих два квартали. Нижній, цокольний поверх оброблений гранітними плитами, він був відданий під магазини і кафе. Будівля знаходиться в декількох хвилинах ходьби від Кремля. Очевидно, що за часів СРСР тут жили тільки люди, яких особливо цінувала радянська влада. Зрозуміло, вони були вельми забезпеченими.

Серед найвідоміших радянських мешканців – маршал артилерії Михайло Чистяков, генерал-лейтенант авіації, Герой Радянського Союзу Микола Трофимов, Герой Радянського Союзу Олександр Сокальський.

В даний час житло в 7-поверховому будинку можна придбати за солідну суму. Наприклад, одна з квартир на третьому поверсі: в ній чотири кімнати загальною площею більше 100 кв. м. Коштує вона 97 млн рублів (майже 35 млн грн або 1,23 млн доларів). Майже у всіх квартирах – по кілька санвузлів, іноді у ванній розташовується сауна.

Особливістю в деяких квартирах є ремонт, витриманий в стилі "радянської розкоші". Наприклад, в одній з них стоїть акваріум, населений міні-осетрами. У більшості ж – каміни, темні різьблені та шкіряні меблі, шпалери з вензелями, оленячі роги на стінах та інше.

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