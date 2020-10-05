Британський турист помер після відбілювання зубів у Туреччині

Юля Ухіна Журнал 19:37, 5.10.2020 Оновлено: 19:45, 5.10.2020

33-річний житель Белфаста (Великобританія) Річард Маллой помер під час поїздки в курортний Мармарис (Туреччина). Також двоє друзів чоловіка Деклан Карсон та Аарон Каллахан впали в кому, але згодом їх відключили від ШВЛ.

Як повідомляє видання Daily Mail, компанія приїхала до Туреччини, щоб відбілити зуби в місцевій клініці. Після процедури всі троє приятелів знепритомніли в апартаментах, які вони знімали. Один із них помер. Перед цим хлопці випили ліки, які їм дав лікар-стоматолог перед процедурою.

Маллой із друзями в Туреччині
Daily Mail

Зазначається, що Маллой і його друзі раніше були абсолютно здорові. Зараз родичі британців та МЗС країни намагаються з'ясувати причини того, що сталося.

Річард Маллой (зліва) і Деклан Карсон (праворуч)
Daily Mail
Річард Маллой (праворуч) і Деклан Карсон (праворуч)
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині від коронавірусу раптово помер житель Закарпаття (Україна), який відправився туди відпочивати разом зі своєю сім'єю.

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