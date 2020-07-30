Болгарія спростила в'їзд для українців: тестів більше не потрібно. kirillovka.ks.ua

Громадянам України дозволили в'їжджати на територію Болгарії без тестування на коронавірус і проходження обов'язкового 14-денного карантину.

Як повідомили у посольстві України в Болгарії, послаблена процедура в'їзду поки тимчасова – вона діятиме з 31 липня по 31 серпня.

"Громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19, та без проходження 14-денного карантину", – йдеться в повідомленні.

Болгарія спростила в'їзд для українців uvidpustku.com

Нагадаємо, з 16 липня українцям вже дозволяли їхати в Болгарію без тестів і самоізоляції. Проте згодом уряд ухвалив рішення пускати українців на болгарські курорти лише із негативним тестом на COVID-19, який був зроблений в межах 72 годин.

Відзначимо, що в Болгарії зареєстровано більше 11 тисяч випадків зараження коронавірусом, 368 пацієнтів померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 липня українці можуть провести відпустку в декількох популярних курортних країнах, серед яких – Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія та Болгарія.