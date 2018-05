Безвіз для меломана: топ-10 літніх фестивалів в Європі

Фестивалів в Європі стає все більше. Одні підкуповують лйн-апом, інші - цінами, а треті - унікальними локаціями. Для того, щоб відвідати всі, - і цілого життя замало. Ми обрали десять таких, на які варто витратити довгоочікуване літо.

Secret Solstice Festival, Рейк'явік, 21-24 червня

Лайн-ап: Bonnie Tyler, Steve Aoki, Stormzy, Slayer, Succi Mane і ін.

Ісландія під час Secret Solstice - це вдвічі більше часу на музику і все принади острова. Оупен-ейр проходить під час білих ночей, так що можна встигнути все. Головне - не заснути. Хедлайнери цього року досить різношерстні, від кількості скандинавських груп розбігаються очі, а кількість фішок, як завжди, зашкалює.

На Secret Solstice можна потусуватися на вечірці в другому за величиною льодовику Європи і побувати на концерті прямо в "Блакитній лагуні". А ще це єдиний в світі фестиваль, організатори якого знахабніли достатньо, щоб продавати один квиток за ціною в 1 000 000 доларів. Його власник отримує, без перебільшення, все: від гелікоптера до вілли. Ціни на звичайні квитки стартують від 198 євро.

т

Лайн-ап: Depeche Mode, Bruno Mars, Gorillaz, MO, Arctic Monkeys, David Byrne і ін.

Якщо пройтися польською Гдинею на початку липня, є дуже велика ймовірність зустріти з десяток киян. Більше або менше - справа вашої соціальності. Open'er давно полюбили українці, а рейси Wizzair і Air Baltic зовсім його перетворили з далекого фестивалю з насиченим лайн-апом на бюджетний івент під боком.

Кіно, театр, модні покази, зустрічі з музикантами і майстер-класи. А ще 25 хвилин від фестивальної території Балтика, і кожен фестивальний день можна розбавити вилазками в Сопот, Гдиню або Гданськ.

Rosklide Festival, Роскілле, Данія, 4-8 липня

Лайн-ап: Eminem, Bruno Mars, Nine Inch Nails, Khalid, Interpol

Фестиваль з 50-річною історією в Роскілле - національне надбання Данії, найбільший в Північній Європі і ще та дорожнеча. Але це саме той івент, на який потрібно потрапити хоча б раз. Його сцени в різний час ділили Боб Марлі, Nirvana і Каньє Уест. За лайн-апом Rosklide можна вивчати історію світової музики.

Тут, як і в Крістіанії Копенгагена, все ще залишився якийсь дух божевілля... чи то з 60-х, то чи з фривольної утопії. Пробіги голяка і алкоголь рікою. Вісім сцен і 175 артистів. Для того, щоб оцінити лайн-ап, можна зайти на сайт, а можна уявити, як на три дні в Данію перевезли церемонію Grammy 2018, хороший шматок артистів з Glastonbury, і дозволили вам вести себе як вдома.

Mad Cool Festival, Мадрид, Іспанія, 12-14 липня

Хедлайнери: Pearl Jam, Jack White, Depeche Mode, DUA LIPA, Jack White і ін.

Коли мова заходить про поїздку в Іспанію з музичної метою, то все впирається в Барсу. Точніше, все було так до 2016-го. Потім з'явився Mad Cool в Мадриді. На противагу приморським Primavera і Sonar, в Мадриді стартував фестиваль у форматі "Побачити ... і померти".

Зі старту фестиваль з непристойною кількістю гучних імен зібрав номінації EUROPEAN FESTIVAL AWARDS. У 2018-му івент розрісся до семи сцен, а його лайн-ап включив усіх, без перебільшення, хедлайнерів фестивалів Європи.

MELT Festival, Феррополіс, Німеччина, 13-15 липня

Лайн-ап: Florence and the Machine, The XX, Tyler, The Creator, Fever Ray, Odesza і ін.

Кількість музичних фестивалів в Німеччині щорічно зростає, але при цьому, за традицією, квитки на Melt блискавично розлітаються. Оупен-ейр проходить у вугільному кар'єрі родом з НДР, який згодом був перетворений в музей під відкритим небом.

Сьогодні це місце є невід'ємною частиною європейського маршруту індустріальної культури і вражає навіть поза фестивального сезону.

Головна гордість організаторів цього року - британці Florence and the Machine і The XX. А крім хедів, всього в годині їзди від Дрездена і трьох годинах льоту з Києва в цьому році зіграють Alma, Mount Kimbie, Ben Klock, українка Nastia і багато інших.

UPark Festival, Київ, Україна, 25-26 липня

Лайн-ап: Gorillaz, Massive Attack, Bonobo, Kaleo, Young Fathers і ін.

Єдиний український фестиваль, який може позмагатися з європейськими івентами цього літа - київський UPark. З осіннього анонса першого концерту Gorillaz в Україні і по сьогодні організатори тільки вдосконалюють перелік заявлених артистів, і зараз він, правда, завидний. В цьому році івент пройде на території київського стадіону "Динамо", так що повинно бути затишніше, ніж раніше.

Крім хедів варто не пропустити шведську поп-діву Tove Lo, яка своїми хітами підняла мільярдні перегляди на YouTube. Британці Young Fathers у нас представлять новий альбом Cocoa Sugar і, скоріше за все, вийдуть на сцену разом з Massive Attack. Український гурт ONUKA зіграє єдиний в Києві концерт перед осінньою презентацією альбому MOZAЇKA.

Flow Festival, Гельсінкі, Фінляндія, 10-12 серпня

Лайн-ап: Patti Smith, Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Lykke Li, ST. Vincent і ін.

Фестиваль родом з Гельсінкі вже вкотре радує добірним лайн-апом. Головний принцип Flow - менше, але якісніше. Серед переліку артистів три беззаперечних Хеда, а ще більше сотні самих обговорюваних музикантів сьогоднішнього часу. Всі вони протягом року були головними героями матеріалів Pitchfork або NME. Всіх їх нарешті зібрав Flow.

Фестиваль проходить прямо в Гельсінкі на території занедбаної теплоелектростанції, яка на час івенту вкривається десятками арт-інсталяцій. В результаті - для вас чи то парк розваг, чи то просто ідеальний майданчик для рейву з концертами і тусовками завдовжки в вікенд.

Sziget Festival , Будапешт, Угорщина, 8 - 15 серпня

Лайн-ап: Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Gorillaz, Liam Gallagher і ін.

Про Sziget прийнято говорити: "Якби навіть ніхто не виступав, все одно було б круто". І навряд чи хтось набереться сміливості посперечатися з цим висловлюванням. Вже понад 20 років, як правило, в серпні, острів на тиждень перетворюється на нон-стоп вечірку з театрами, цирками, ярмарками і всілякими національними кухнями світу.

Ну а крім того, Sziget для Центральної Європи - це така ж виставка досягнень музичної індустрії, як Coachella в США. Тут головне тільки все встигнути, бо для такого лайн-апу вісім днів - ну дуже мало.

Pohoda Festival , Тренчин, Словаччина, 5-7 липня

Лайн-ап: The Chemical Brothers, Glass Animals, St. Vincent, Jamie Cullum, Jessie Ware і ін.

Фестиваль з 20-річною історією, фільтрованим лайн-апом і божеською ціною на квитки. Ще й проходить в сусідній країні. Словацьке "pohoda" нашою мовою - "комфорт". Так ось за 100 євро тут ви отримуєте ідеальну аудиторію, жодної штовханини і Карпати навколо.

Що стосується лайн-апу, то з 2010-го організатори Pohoda ще більше вдарилися в інді-рок та електронну музику. Цього року тут можна послухати нові альбоми Jessie Ware, St. Vincent і нормально так потанцювати під The ​​Chemical Brothers.

Brave Factory Festival, Київ, 25-26 серпня

Лайн-ап: Floating points, Apollonia, Hidden Orchestra, Chris Liebing, DJ Stingray 313 і ін.

Brave Factory з'явився в минулому році, і до недавна було неясно, чи пройде він знову. Міський фестиваль електронної музики від творців Closer і Strichka, який незабаром може стати тим же вищезазначеним Flow. Для цього поки є все: локація київського заводу "Метробуд", добірний лайн-ап і арту в міру.

Лайн-ап другого фестивалю поки далекий від повного, але кредит довіри Brave Factory від київської аудиторії отримав високий. Відмінне місце для фінального акорду літніх фестивалів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про причини, з яких у світі найчастіше гинуть туристи.