Головна Новини
11 березня • оновлено в 15:38
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Без паніки та масок: з'явилися ексклюзивні фото з аеропорту Києва

2.1т
Читати матеріал російською

У міжнародному аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) ситуація спокійна, а потік туристів не знизився через коронавірус.

Про це OBOZREVATEL повідомило особисте джерело, надавши фотографії з аеропорту, які були зроблені 11 березня.

Аеропорт "Жуляни"

Аеропорт "Жуляни"

avianews.com

Так, як повідомляється, в аеропорту черги з туристів, а на борту – повна посадка.

"Летіла рейсом Київ-Таллінн. Температуру в аеропорту не перевіряють, багато пасажирів летять з дітьми, без масок. Все спокійно", – передає джерело.
Рейс Київ-Таллінн

Рейс Київ-Таллінн

Серед пасажирів в аеропорту був помічений навіть український співак Іван Дорн.

Іван Дорн в аеропорту "Жуляни"

Іван Дорн в аеропорту "Жуляни"

Примітно, що ситуація кардинально відрізняється в Польщі. На відміну від літака, що вилітав з Києва з повною посадкою, літак з Польщі вилетів практично порожній.

Без паніки та масок: з'явилися ексклюзивні фото з аеропорту Києва

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич заявив, що українці почали відмовлятися від подорожей, а авіакомпанії скасовувати рейси через коронавируса.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги