Без натовпів і черг: альтернативні пам'ятки Риму

Побачити красу Рима можна без черг і натовпів туристів. Гід по альтернативам головних пам'яток підготував відомий журналіст Раф Казерт для Associated Press, пише otpusk.com.

Написати альтернативний путівник по Риму автор вирішив після того, як під час відвідування італійської столиці не зміг потрапити в Музеї Ватикану через наплив туристів. Тоді він знайшов в місті не менш прекрасні, але набагато менш популярні пам'ятки, до яких не спішать туристи.

Оглянути пам'ятки можна без черг pexels.com

Отже, замість того, щоб йти всередину Колізею, він радить подивитися на символ Рима з вулиці, після чого відправитися до античного пам'ятника "Терми Каракалли" - руїни древніх бань, де збереглися найкращі зразки старовинної римської мозаїки.

Щоб не намагатися розглядати твори мистецтва в Музеях Ватикану через плечі численних туристів, Раф Казерт рекомендує сходити в Галерею Доріа-Памфлі. В п'яти залах представлене багате зібрання італійського живопису, про яке не підозрюють більшість гостей столиці. Наприклад, серед експонатів - всесвітньо відомий Портрет Інокентія Х роботи Веласкеса.

Альтернативою відвідування Пьяцца Навона і споглядання в натовпі людей скульптур Фонтана чотирьох річок журналіст пропонує візит в маловідому церкву Санта-Марія-делла-Вітторія. Тут знаходиться один із шедеврів бароко - скульптура "Екстаз святої Терези".

Крім того, Казерт радить взагалі відмовитися від відвідування відомих європейських міст, які переповнені туристами, на користь менш розкручених. Так, замість Амстердама він радить з'їздити в сусідній Утрехт, де теж є канали і вони не менш грандіозні. Замість Флоренції можна поїхати в Феррару, а замість Брюгге - в Гент.

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