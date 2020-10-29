Авіаперельоти в пандемію безпечніші, ніж покупка продуктів, – дослідження Гарварду

Дослідники Гарвардського університету (штат Массачусетс, США) прийшли до висновку, що авіаперельоти під час пандемії коронавіруса часто є менш небезпечними для здоров'я, ніж похід за продуктами в магазин або вечеря в ресторані.

За словами вчених, вірогідність заразитися коронавірусом у літаку суттєво нижча, завдяки вентиляції, фільтрації повітря, частим прибиранням і обов'язковій вимозі до пасажирів весь час в салоні літака перебувати в масках, пише Daily Mаil.

Гарвардські експерти постановили, що системи вентиляції літаків можуть фільтрувати більше 99% інфекційних частинок. Поєднання цього з постійним носінням маски на борту, поліпшеними протоколами очищення і соціальним дистанціюванням під час посадки і висадки говорить про те, що ймовірність заразитися під час перельоту – мінімальна.

Авіаперельоти виявилися менш небезпечними, ніж походи в магазин. Sputnik Латвія

Вчені з Гарварда також відзначили, що польоти "істотно безпечніші", ніж багато інших звичних нам занятть, такі як вечеря в ресторані або покупки в продуктовому магазині.

Дослідники також виявили, що ризики передачі коронавіруса в літаку можна "знизити до дуже низького рівня за рахунок комбінації багаторівневих заходів інфекційного контролю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський авіаексперт Мартін Ліндсторм назвав найнебезпечніші предмети в ручній поклажі під час пандемії коронавіруса. Так, одним з них є паспорт.