Авіапасажири поділилися секретами правильного пакування валізи

Авіапасажири поділилися в мережі особистими секретами правильного та ефективного пакування речей у валізу.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit. За словами мандрівників, під час підготовки до поїздки вкрай важливо взяти тільки ті предмети, які дійсно потрібні – так, крім іншого, можна уникнути перевищення допустимих норм щодо ваги багажу й переплати за його провезення.

Крім того, туристи радять не брати з собою деякі види одягу, які можуть займати багато місця й заодно збільшувати вагу сумки – наприклад, вироби з джинсової тканини або взуття.

"Якщо ви не збираєтеся на якийсь незвичний захід, вам не потрібна окрема пара взуття для кожного вбрання", – підкреслив користувач.

Ще один юзер запропонував пасажирам літаків вибирати речі тільки нейтральних кольорів, щоб їх можна було поєднувати та щоразу створювати нові образи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам надійний спосіб уникнути втрати валізи під час авіаподорожі.