Авіакомпанія Air Arabia відновила регулярні рейси з ОАЕ в Україну

Софія Ковнір Журнал 14:55, 26.10.2020

У понеділок, 26 жовтня, авіакомпанія Air Arabia відновила регулярні рейси з ОАЕ в столичний міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Перший рейс G9 261 був здійснений 25 жовтня з міста Шарджа. Екіпаж радісно зустріли і привітали з відновленням, повідомили в пресслужбі київського аеропорту.

Так, Air Arabia буде виконувати рейси чотири рази на тиждень: по середах, п'ятницях, суботах і неділях.

Air Arabia відновила рейси з ОАЕ в столичний міжнародний аеропорт "Бориспіль"
Пресслужба Міжнародного аеропорту "Бориспіль"
Air Arabia відновила рейси до столичного аеропорту "Бориспіль"
Пресслужба Міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Відзначимо, що Air Arabia – це арабська бюджетна авіакомпанія зі штаб-квартирою в місті Шарджа, що працює на ринку пасажирських перевезень з аеропортів Шарджі і Олександрії, а також з чотирьох аеропортів у Марокко, в країни Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Європи і СНД .

Air Arabia буде виконувати рейси в Україну чотири рази на тиждень
Пресслужба Міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Катару Досі у вбиральні літака виявили мертву новонароджену дитину. Співробітники авіакомпанії Qatar Airways затримали рейс і відправили всіх жінок на ньому на медогляд.

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