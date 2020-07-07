Албанія потрапила в "червону зону": оновлений список країн, куди можуть полетіти українці

Список країн "червоної" і "зеленої" зон через поширення COVID-19 станом на 6 липня оновили. У "червону" потрапила Албанія – одна з небагатьох країн, куди раніше могли безперешкодно полетіти українці. На 100 тисяч населення припадає понад 40 випадків захворювань коронавірусом.

Також "червоними" залишаються популярні серед українських туристів курортні країни Чорногорія і Єгипет. Повний список можна подивитися в таблиці на сайті МОЗ.

При цьому в Туреччину і Хорватію з України можна полетіти без обмежень – країни знаходяться в "зеленій зоні".

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Нагадуємо, що громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, повинні проходити обсервацію 14 днів.

Кабінет Міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції чи обсервації тим, хто в'їжджає на територію України з "червоної зони" країн за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат.

З країн "зеленої" зони – без обмежень. Для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, що покриває витрати на COVID-19 і обсервацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці станом на 7 липня можуть в'їхати в 23 країни. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.