Із кожним днем гірше: Україні загрожує нова екологічна катастрофа

Найглибше озеро України Світязь сильно обміліло, втративши півсотні сантиметрів води від звичного рівня.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На думку екологів, причиною стало глобальне потепління і відсутність опадів. Також могла вплинути застаріла меліоративна система.

В Україні катастрофа з озером Світязь Скріншот з відео

"Всього на Шацьких озерах 24 гідроспоруди і майже всі вони потребують ремонту. Через канал вода із Світязя потрапляє в сусіднє озеро Луки-Перемут. І поки шлюз тут відремонтовано, його функцію виконують просто мішки з піском. Правда, стримувати зараз нічого – води в каналі немає. На ремонт кількох шлюзів гроші вже виділили. Що стосується інших – кажуть, шукати кошти при необхідності", – йдеться в сюжеті.

"Найменший рівень у цьому році. Близько на 53 сантиметрів вода зменшилася", – розповіла директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька.

Примітно, що вода впала у всіх Шацьких озерах. При цьому, повторюється ситуація, яка мала місце в 70-х роках ХХ століття, коли була сильна посуха.

Як писав OBOZREVATEL, озеро Світязь опинилося на межі катастрофи в липні, коли за кілька днів вода "пішла" на десятки метрів.

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