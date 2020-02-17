Багато, хто вирушає на відпочинок в Єгипет, стикається з проблемою поганого інтернету в готелях.

Інтернет в Єгипті

Іноді wi-fi ловить тільки на рецепшн, а іноді і там завантажити що-небудь є великою проблемою.

Інформація, представлена нижче, буде корисна тим, хто збирається на відпочинок в один з готелів розташованих в Хадабi - самому крайньому південно-західному житловому районі Шарм-еш-Шейха, які виходить скельним берегом з кораловими пляжами на бухту Шарм-ель-Майя і на бухту Рас-Ум-Сід.

Тут знаходяться такі популярні готелі як Hilton Sharm Waterfalls Resort, Reef Oasis Beach Resort, Sentido Reef Oasis Senses Resort, Albatros Aqua Park Sharm-El-Sheikh, Jaz Fanara Resort, Fanara Reef та інші.

Готелі в Хадаба знімок клікабельним

У Єгипті існують три великих мобільних оператори Vodafon, Orange і Etisalat. Перед поїздкою я розглядав варіанти покупки сім-карти перших двох операторів, так як вони більш на слуху.

Всі три стійки знаходяться на виході в аеропорту Шарма, але у мене не було можливості стояти в черзі, тому я вирішив придбати пакет в торговому центрі El Merkato поруч з готелем.

Офіційні точки Vodafon і Orange розташовані практично навпроти один одного.

Офіційна точка продажу Vodafone в Єгипті

Офіційна точка продажу Orange в Єгипті

Спершу я відправився в офіс Vodafon. Продавці російську мову не розуміють, а ламаною англійською пояснили, що вони можуть запропонувати пакет 5 + 5 за 12.5 доларів. Тобто 5 гігабайтів і ще 5 в подарунок. Ціна мені не сподобалася, і я відправився до їх конкурентiв.

Офіс Orange в El Merkato - Шарм-еш-Шейх, Єгипет

В Orange тариф був 1 Гб - 1 $. Я вибрав пакет 8 Гб за 8 $. Продавець відсканував мій паспорт, а я підписав договір в двох примірників. Покупка обійшлася в 119 фунтів (що за курсом склало 7.8 $). Я дав десять доларів - отримав здачу теж в доларах.

Інтернет в Єгипті: стартовий пакет і чеки

Після цього продавець вставив сім карту в смартфон, активував її, нарахував 4 пакети інтернету по 2 Гб і встановив додаток My Orange з Play Market. Термін дії - до 5 березня (я купував 7 лютого). За допомогою програми легко контролювати свої витрати - відразу видно, скільки витрачено, а скільки залишилося. Також в подарунок я отримав 500 мб за те, що встановив цей додаток. Цей бонус потрібно встигнути витратити за добу, що я вдало і зробив.

Інтернет в Єгипті: програма My Orange

Покриття 4G присутнє по всьому узбережжю і зі швидкістю ніяких проблем не спостерігалося. Було невелике падіння швидкості в пікові години, але я не відчув ніякого дискомфорту від цього.

Orange в Єгипті: швидкість інтернету в різний час доби

За тиждень відпочинку я витратив 6 Гб, з урахуванням того, що роздавав його на два пристрої і при цьому активно пересилав на батьківщину фотографії, Серфiл в Facebook, читав новини на сайтах.

Перед від'їздом сусіди по номеру розповіли, що в аеропорту вони купили Orange 8 Гб за 10 доларів, але при цьому отримали 8 Гиг в подарунок.

Висновки: якщо у вас є час, то краще брати пакет в аеропорту, але в разі поспіху легко можна придбати пакет і в місті. Особливою переплати не буде.

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