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12 березня • оновлено в 09:24
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/ Travel

Індія ввела обмеження для туристів через коронавірус: що зміниться

1.6т
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Індія на місяць – до 15 квітня – анулювала всі туристичні візи на фоні поширення у світі епідемії коронавірусу COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі групи міністрів після того, як у країні різко зросли випадки захворювання на китайський вірус. Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що обмеження стосуються усіх наявних віз, окрім дипломатичних, офіційних, а також віз ООН і міжнародних організацій, робочих і проєктних. Рішення набуває чинності о 12:00 13 березня 2020 року.

Індія призупиняє туристичні візи до 15 квітня на фоні спалаху COVID-19

Індія призупиняє туристичні візи до 15 квітня на фоні спалаху COVID-19

"Будь-який іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися до найближчої індійської дипломатичної місії", – йдеться у повідомленні.

Водночас підкреслюється, що до цього часу в Індії зафіксовано 60 випадків зараження коронавірусом по всій країні.

Міністерство охорони здоров’я вже запустило номер довідкової служби 24/7, щоб забезпечити підтримку людей щодо запитів про новий коронавірус. Крім цього, відомство також розповсюджує запобіжні заходи, рекомендовані ВООЗ для недопущення нових випадків захворювання на COVID-19 в Індії.

Також влада в різних штатах країни закрила початкові школи й кінозали до 31 березня.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресконференції в Женеві 11 березня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус офіційно оголосив, що спалах коронавірусу COVID-19 в світі є пандемією.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Індія
Теги
вірус туризм
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