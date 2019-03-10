Гондурас і Україна посіли 95-е місце в рейтингу гей-туризму

Україна опинилася на 95-му місці в глобальному індексі гей-туризму, а компанію їй складають також Вірменія, Кабо-Верде, Габон, Грузія, Гондурас, Киргизстан, Перу та Філіппіни.

Перше місце в рейтингу Spartacus Gay Travel Index 2019 поділили Португалія, Канада і Швеція, повідомили автори рейтингу - берлінський ресурс Spartacus International Gay Guide.

Зазначається, що Португалія піднялася з 27-ї позиції на першу завдяки поліпшенню законодавства щодо захисту прав транс- та інтерсекс-людей, а також ініціативам з боротьби проти злочинів на ґрунті ненависті.

Прайд tpr.org

Також прогрес продемонстрували Австрія і Мальта, які ще з низкою країн поділяють 4-е місце. Ці дві країни піднялися в індексі завдяки легалізації одностатевих шлюбів.

Серйозне поліпшення своїх позицій продемонструвала Індія — завдяки декриміналізації гомосексуальності та "поліпшенню соціального клімату" країна піднялась зі 104-го на 57-е місце.

Навпаки погіршили свої позиції США і Бразилія: як зазначають автори рейтингу, через ініціативи правих консервативних урядів щодо обмеження прав ЛГБТ.

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"У число найбільш небезпечних країн для ЛГБТ-мандрівників у 2019 році знову входять Саудівська Аравія, Іран, Сомалі і Чеченська Республіка в Росії, де гомосексуальні люди широко переслідуються і перебувають під загрозою смерті", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Spartacus Gay Travel Index 2019 складається на основі 14 факторів, серед яких дозвіл або заборона одностатевих шлюбів, наявність антидискримінаційних законів, загальна ситуація із дискримінацією ЛГБТ, наявність кримінального переслідування за гомосексуальність тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти туристичного пошуковика Aviasales склали рейтинг найнебезпечніших країн для подорожей, в якому перші місця зайняли Бразилія і Туреччина.

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