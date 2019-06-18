Унікальне море: чому варто обрати відпустку на Азові

Збираючись у відпустку, українці обирають або закордонні курорти, або відпочинок на березі Чорного моря. При цьому бажаючих провести відпустку на Азовському морі – у рази менше.

Частково – через те, що Азовське море є наймілкішим у світі, його максимальна глибина сягає всього 15 метрів. Частково – через туристичну інфраструктуру, яка дійсно поступається відомим курортам на узбережжях Середземного чи Червоного морів. Втім мало хто знає: Азовське море – унікальне за своїми цілющими властивостями. Від чого можна зцілитися і у чому полягає головний секрет Азова – читайте на OBOZREVATEL.

Більшість людей не випадково тягне на відпочинок саме до моря. Оскільки морська вода – чудовий помічник у лікуванні серцево-судинної та нервової систем, і навіть органів травлення. Науковці такий ефект пояснюють, зокрема. тим, що морська вода за складом мікроелементів співвідноситься з плазмою крові.

Азовське море kirillovka.ks.ua

І Азовське море у цьому плані – справжній лідер. Бо головний його скарб – унікальна вода.

Вчені нарахували у хімічному складі азовської води 92 корисних для людини мікроелементів. Мул, насичений цілющими речовинами, піднімаючись з дна, насичує ними воду. Потрапляючи на шкіру цей "хімічний коктейль" живить її і не тільки лікує широкий спектр дерматологічних проблем, а й позитивно впливає на лікування захворювань верхніх дихальних шляхів, вбиваючи хвороботворчі мікроби та бактерії в ротовій порожнині, гайморових пазухах, бронхах та легенях.

Азовське море nove.today

Особливо ж славиться Азовське море своїми лікувальними мінеральними грязями. Насправді, вони тут анітрохи не поступаються славнозвісним грязям Мертвого моря. Сульфіди та сульфати, на які багаті азовські грязі, знеболюють та знезаражують, біогенні стимулятори – відновлюють функції жіночих статевих органів і навіть сприяють настанню довгоочікуваної вагітності. А широкий спектр мінеральних та органічних речовин – як то гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві солі, йод, бром і бор – надзвичайно позитивно впливають на стан шкіри. Ы часом – здатні замінити собою цілі аптеки, зокрема, при боротьбі зі складними формами псоріазу та екземи.

Азовське море Tv.ua

Зокрема на сульфідно-мулові грязі багатий Першотравневий район Донецької області, зокрема, одне з найпопулярніших його курортних селищ – Мелекіне. Грязі тут насичені органічними та неорганічними речовинами, ферментами, вітамінами, гормонами та біологічними стимуляторами – і чудово допомагають у боротьбі з рядом хронічних запальних захворювань, зокрема, в гінекології.

Крива коса otdyhaem.com.ua

Сподобається тут і жінкам, що дбають про свою зовнішність, бо місцеві грязі мають відбілюючий ефект і здатні не тільки уповільнювати процес старіння шкіри, а й розгладжувати вже існуючі зморшки, роблячи шкіру ніжною, шовковистою, добре зволоженою та свіжою. Додатковий плюс – вони звужують пори і активізують мускульну активність.

Мелекіне Ofir Tours

Навіть за вмістом кисню Азовське море обходить сусіднє Чорне. У першій половині літа вода тут збагачена киснем на 30% більше. А от наприкінці літа, через високу температуру води та збільшення кількості водоростей насиченість киснем зменшується. До речі, через відносну мілкість вода тут – надзвичайно тепла. Влітку вона прогрівається до +30 градусів. Загалом же відносно комфортна температура - +18 градусів – тут зберігається в середньому по 128 днів. Тож купатися в Азовському морі можна починати раніше, ніж у Чорному – і продовжувати це робити аж до пізньої осені.

Мелекіне lovileto.com.ua

Втім, навіть якщо не купатися, а просто прогулюватися узбережжям Азовського моря – можна суттєво покращити стан органів дихання. Для людей, що страждають від захворювань верхніх дихальних шляхів, зокрема, мають проблеми з легенями – мікрочастинки корисних речовин та фітонциди степних трав, які насичують повітря на Приазов’ї, стануть справжнім порятунком.

На Приазов’ї влітку досить спекотно. Але якщо, приміром, вологий південний клімат чорноморського узбережжя Кавказу непідготовленій людині переносити складно, то на Азовському морі, завдяки, зокрема, степовим вітрам – суховіям – спека сприймається набагато легше. Тож відпочинок на Приазов’ї – чудовий варіант для людей, які страждають на серцеві чи серцево-судинні захворювання.

sea-family.in.ua

Маленьке диво Приазов’я – це його численні термальні джерела. Поблизу Бердянська і Залізного порту є хлоридно-натрієві джерела, вода з яких лікує серцево-судинні, гінекологічні та дерматологічні захворювання, а також сприяє лікуванню опорно-рухової системи і навіть допомагає позбутися целюліту.

Термальні джерела в Залізному порту rest.guru.ua

А ось на Арабатській стрілці можна побувати на йодо-бромових джерелах. Особливо ефективні вони у боротьбі з проблемами щитоподібної залози та при лікуванні безпліддя, покращують обмін речовин, кровообіг та травлення, а також зміцюють імунітет.

Арабатська стрілка lovileto.com.ua

Тож, плануючи відпустку, подумайте про те, чи не провести її на Азовському узбережжі. Бо ж окрім теплого моря та можливості помилуватися незрівнянними краєвидами степової України, ви отримаєте ще й шанс забути про власні проблеми зі здоров’ям.

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