Екстрим і екзотика: як зірки українського ТВ-шоу пробували себе за кордоном

28 серпня стартує другий сезон найбільш "працьовитої" програми Нового каналу - реаліті "Заробітчани". Журналісти проекту об'їхали всю планету - від Гонконгу до Нью-Йорка, і спробували себе більш ніж в 300 професіях. Навіть ловили восьминогів гарпуном зі швабри.

Кожен журналіст "заробітчан" може поділитися досвідом в екзотичній професії. Але навіть серед найбільш незвичайних, які вдалося їм освоїти, траплялися і зовсім екстремальні.

Анастасія Кошман

За час зйомок програми журналісти неодноразово стикалися з недобросовісними роботодавцями і навіть потрапляли до лікарні. Показуючи реалії заробітку в різних країнах, вони часто обманювались обіцянками недобросовісних роботодавців, потрапляли в руки аферистів. А іноді і погоджувались на роботу на різних виробництвах, де платять зовсім не грошима. Настя Кошман в Туреччині в якості свого гонорару отримала джинси. Аня Олицька в Греції - сандалі ручної роботи. А Макс Узол і Оля Манько в Перу заробили отруєння, гірську хворобу і загриміли в місцеву клініку.

Валентин Чернявський варив пиво в церкві та спав на кладовищі

Валентин Чернявський, який попрацював в Данії нічним листоношею, а в Швеції варив пиво в церкві, згадує, все ж, Філіппіни. Там йому довелося добувати кокоси з пальм, а спати - на кладовищі.

Валентин Чернявський

"Філіппінці живуть на кладовищах. Вони абсолютно інакше сприймають смерть. На похоронах не плачуть, а, навпаки, веселяться і радіють. Для них смерть - перехід в інший, кращий світ. Кладовища теж виглядають не так, як наші. Багаті місцеві можуть дозволити собі ховати членів сім'ї в склепах. А щоб доглядати за надгробками і стерегти їх, вони наймають малозабезпечених філіппінців. Я теж ночував в склепі і спав, як місцеві, просто на кам'яній плиті", - ділиться Чернявський.

Валентин Чернявський

Аліна Мисечко зважувала пінгвінів

Що можна робити з пінгвінами? На це питання знає відповідь Аліна Мисечко: зважувати. Чим дівчина і займалася в зоопарку Гонконгу.

Аліна Мисечко

"Перед знайомством з пінгвінами мені видали уніформу - чорно-білий комбінезон, попросили кілька разів обполоснути ноги в антисептичному розчині і вдягнути на руки одноразові рукавички. Мене вразив розмір пінгвінів. Вони зовсім крихітні, не вище 50-60 см. А ще вони швидкі, як ракети. Можуть пересуватися по воді зі швидкістю до 40 км на годину. Я зважувала і записувала вагу кожного пінгвінчика. Дівчинка-пінгвін важить 4,5 кг, а хлопчик - 6 кг", - розповіла вона.

Настя Кошман полювала на восьминогів з ножем і шваброю

А ось Настя Кошман полювала на восьминогів з саморобним гарпуном в Греції. Як каже журналістка, вона була впевнена, що в житті спробувала всі екстремальні професії: в першому сезоні "Заробітчан" Кошман мила вікна хмарочоса в Нью-Йорку. Однак полювання за восьминогом виявилося куди крутішим.

Анастасія Кошман

"Я вирішила стати мисливцем за восьминогами. План був такий: домовитися з таверною про те, щоб у мене купили улов, знайти рибалку на човні, який довезе до місця, де водяться восьминоги, пірнути за ними, наловити, заробити. До моменту занурення на глибину все йшло ідеально! Рибалка віз мене і нашого режисера в рибне місце, а на березі в ресторані нас чекали зі здобиччю. Але щойно ми припливли, як почалися сюрпризи. Мені довелося майструвати саморобний гарпун зі швабри, ножа і мотузки. Рибалка не дав мені інструментів. Пірнати в одному купальнику, масці і порваних ластах без акваланга виявилося складніше, ніж я собі уявляла. Так що там, як тільки мене кинули на воду в цьому дивному екіпіруванні, зі шваброю в одній руці і камерою гоу-про в інший, я одразу ж запанікувала! Восьминоги теж запанікували, так на них ще не полювали (сміється)! Це пригода, про які в ефірі пишуть: "Не намагайтеся повторити самостійно. Є ризик для життя і здоров'я", - згадує журналістка.

Прем'єра другого сезону "Заробітчани" - 28 серпня о 17:00 на Новому каналі.

Як повідомляв раніше CityOboz, Потап і Monatik заінтригували тизером спільної комедії.