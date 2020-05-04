Єгипет відкриває готелі для туристів: озвучені суворі умови

Ірина Кулініч Travel 06:41, 4.05.2020 Оновлено: 11:05, 4.05.2020

У Єгипті вирішили відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що установи працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

Вимоги визначив уряд країни, передає Reuters. Цей крок був спричинений збитками, яких через пандемію коронавірусу зазнала туристична галузь (майже 1 мільярд доларів на місяць).

Такий режим діятиме до кінця травня, а вже з червня передбачається, що закладам дозволять працювати не більше ніж для 50% туристів.

Єгипет відкриває готелі для туристів: озвучені суворі умови
bfm.ru

Готелі також зобов'язали вжити низку протиепідемічних заходів для захисту своїх клієнтів у зв'язку з пандемією. Зокрема, для початку роботи в установі має бути клініка з лікарем. Крім того, відпочивальникам регулярно перевірятимуть температуру.

Масові заходи на курортах будуть, як і раніше, заборонені. У готелях введуть звичайне меню та заборонять відкриті зони з їжею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі продовжив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу в країні на три місяці.

Коментувати
Travel

Дивіться також

"Український обман": Трамп зробив анонс гучного фільму про Майдан

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Путін хоче знищити Україну, чари Зеленського не подіють – Чекалкін

Індульгенція Кабміну чи турборежим? У скандалі з "Епіцентром" сплив показовий нюанс

Чергова "какая разніца?" Зеленський розлютив українців своєю реакцією на трагедію в Одесі