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4 травня • оновлено в 12:08
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Єгипет відкриває готелі для туристів: озвучені суворі умови

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У Єгипті вирішили відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що установи працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

Вимоги визначив уряд країни, передає Reuters. Цей крок був спричинений збитками, яких через пандемію коронавірусу зазнала туристична галузь (майже 1 мільярд доларів на місяць).

Такий режим діятиме до кінця травня, а вже з червня передбачається, що закладам дозволять працювати не більше ніж для 50% туристів.

Єгипет відкриває готелі для туристів: озвучені суворі умови

Єгипет відкриває готелі для туристів: озвучені суворі умови

bfm.ru

Готелі також зобов'язали вжити низку протиепідемічних заходів для захисту своїх клієнтів у зв'язку з пандемією. Зокрема, для початку роботи в установі має бути клініка з лікарем. Крім того, відпочивальникам регулярно перевірятимуть температуру.

Масові заходи на курортах будуть, як і раніше, заборонені. У готелях введуть звичайне меню та заборонять відкриті зони з їжею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі продовжив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу в країні на три місяці.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Єгипет
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