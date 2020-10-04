Єгипет і Туреччина безпечні, від COVID-19 лікуватимуть безкоштовно, – експерт

Лікування туристів, що захворіли на коронавірус під час відпочитку в Єгипті чи Туреччині, повністю компенсується страховими компаніями.

Наразі курорти цих країн є безпечними, зафіксовані лише поодинокі випадки захворювання на COVID-19. Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів експерт з питань туризму Олександр Новіковський.

"Якщо це страховий випадок, страхова компанія покриває повністю всі витрати на лікування людини. Єгипет пізніше повністю покриває перебування людини в готелі, якщо вона не потребує госпіталізації, і квиток назад. Та сама історія в Туреччині", - розповів він.

Разом з тим, всі туристи, що захворіли на коронавірус на території цих країн і потребують госпіталізації, потрапляють до лікувальних закладів, їхнє лікування покривається страховими полісами.

Експерт також пояснив, чому для подорожі у Єгипет варто зробити тест на COVID-19 заздалегідь в Україні, а не на кордоні. За його словами, у разі, якщо тест, зроблений на кордоні, виявиться позитивним, цей випадок не буде вважатися страховим, і туристу доведеться оплачувати лікування. Більше того, він буде вимушений перебувати на карантині.

Говорячи про безпеку єгипетських і турецьких курортів, Новіковський повідомив, що вони виконують усі санітарно-епідемічні норми, кількість туристів зменшено. "Відпочивати безпечно", - сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 вересня в Єгипті змінили правила в’їзду до країни, введена низка нових вимог.