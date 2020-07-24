Єгипет безкоштовно лікуватиме українських туристів від COVID-19, – Зеленський

Єгипет ухвалив рішення оплачувати лікування українських туристів у разі захворювання на коронавірус.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський ввечері в п'ятницю, 24 липня, в своєму Twitter-акаунті. У нього відбулася телефонна розмова з лідером Єгипту.

"Я ціную готовність Абдель Фаттаха ас-Сісі забезпечувати безпеку туристів. Українці стали першими іноземними туристами, які відвідали Єгипет після відновлення міжнародних рейсів. Вітаємо рішення про покриття витрат на лікування наших туристів у разі COVID-19", – написав Зеленський.

Єгипет зняв багато карантинних обмежень ще в кінці червня і відкрив регулярне чартерне авіасполучення з початку липня для багатьох країн, зокрема і до України.

OBOZREVATEL раніше розповідав, як не заразитися COVID-19 в Єгипті і Туреччині, які приймають наших громадян без довідки про відсутність коронавірусу.