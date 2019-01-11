Друг не вижив: у Карпатах знайшли зниклого туриста із Києва

У Карпатах знайшли живим зниклого декілька днів тому лижника із Києва Ігоря Грищенка.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Станом на 23:00 (10 січня. – Ред.) надійшла інформація від пошукової групи, що вони знайшли туриста, пошуки якого тривали з 6 січня", – розповіли рятувальники.

Зазначається, що лижника транспортували у найближчий населений пункт, де передали лікарям швидкої допомоги. Тепер ним займаються медики.

Кореспондент

Нагадаємо, що 6 січня в горах заблукали дві групи туристів. У першу входили троє людей, котрі втратили орієнтир через погану видимість. Рятувальники знайшли двох чоловіків, третього туристи залишили, бо той не міг рухатися. У підсумку він загинув.

Друга група з двох чоловіків заблукала у районі гори Гимба. Один турист знайшовся, другого, Ігоря Грищенка, шукали рятувальники увесь цей час.

Прес-служба ДСНС

Прес-служба ДСНС

9 січня зниклий Грищенко вперше вийшов на зв'язок, сказавши, що живий. Пізніше рятувальники задіяли вертоліт для його пошуків. 10 січня увечері туристу знову вдалося зателефонувати.

Рятувальники виявили на карті місце, де перебував киянин – це річка Оса у Свалявському районі. Від курорту Пилипець, де він сів із товаришем на підйомник, це місце розташоване далеко.

Ігор Грищенко – досвідчений гірськолижник. В українській столиці він працював професійним тренером. Крім того, киянин є президентом української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту.

ТСН

Прес-служба ДСНС

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Карпатах недалеко від Рахова загинув чоловік із Ужгорода. Туристи піднімалися на гору Піп-Іван з боку міста Рахів Закарпатської області і заблукали.

У вересні двоє туристів із Закарпатській області біля гори Близниця зірвалися в ущелину і загинули.