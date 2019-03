Довелося стрибати у воду: біля берегів Норвегії ще одне судно потрапило у пастку

Поблизу місця аварії круїзного лайнера Viking Sky ще одне вантажне судно (Hagland Captain) потрапило в НП. Корабель утратив хід.

На борту перебували 9 членів екіпажу. Морякам направили один із вертольотів, який був задіяний в евакуації пасажирів Viking Sky, повідомляє "Говорить Москва".

При цьому уточнюється, що екіпажу Hagland Captain було рекомендовано покинути корабель. Рятувальники на вертольотах забрали людей із човнів.

Of all the rules and traditions of the sea , none is more important and honourable than Regulation 33 of SOLAS Chapter V. Thank you for being there Hagland Captain #VikingSky pic.twitter.com/7VcArI4g58

Thoughts with 2 ships off west coast Norway, not 10 miles apart.

Hoping for the swift and safe recovery of all "Hagland Captain" crew from the water. Wishing storm eases tonight for passengers and crew still aboard "Viking Sky" also.

Love and strength to all concerned. pic.twitter.com/xucttAITaO