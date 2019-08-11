"Допит, відбитки пальців..." Зірку "Орла і решки" наздогнали проблеми на кордоні з Україною

Популярний український тревел-блогер і зірка "Орла і решки" Антон Птушкін нарвався на проблеми на угорсько-українському кордоні.

У Instagram мандрівник розповів, що його затримали прикордонники через водійські права, через що кілька годин йому довелося провести в поліції до з'ясування всіх обставин.

"На мене в Угорщині завели справу. За те, що на кордоні я разом зі своїм міжнародним паспортом пред'явив міжнародні права, з якими я проїхав мінімум 20 країн. В Угорщині ці права вважаються фіктивними. При тому, що українські права у мене теж з собою були", - розповів Птушкін.

Антон Птушкін Instagram

Instagram

"Це тупо кіно. Цирк на дроті. Відбитки пальців, фото в анфас і профіль, все як у голлівудських фільмах. Мені віддали вже паспорт, 7 годин я провів на кордоні, 3 години в поліції я провів. Слідчий, допит через перекладача... Люди нормальні там, але закони - без коментарів", - додав він.

Антон Птушкін Instagram

Антон Птушкін Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома ведуча "Орла і решки" серйозно захворіла під час зйомок у В'єтнамі, підхопивши серйозний вірус.

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