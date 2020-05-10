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11 травня • оновлено в 01:31
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Чорногорія заявила, що відновлює туризм: названо дату

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Чорногорія незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19 готується до відновлення туристичного сезону вже з 1 липня.

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Про це заявив прем'єр-міністр країни Душко Маркович, повідомили в Національній туристичній організації 10 травня.

Маркович зазначив, що країна готується почати свій туристичний сезон уже в найближчі тижні.

Чорногорія. Ілюстрація

Чорногорія. Ілюстрація

Tech.eu

Від початку липня Чорногорія готова приймати туристів, однак тільки при дотриманні протоколів і заходів, запропонованих органами охорони здоров'я. Протоколи гігієни і санітарної безпеки для готелів, закладів громадського харчування, пляжів і приватних пансіонів поки в розробці.

У правилах буде прописана соціальна дистанція, в тому числі для столиків у ресторанах, лежаків на пляжах, кількості людей у закритих приміщеннях і т.п.

Уряд просуває Чорногорію як країну, де немає загрози коронавірусу. В першу чергу, влада розраховує на туристів із сусідніх Сербії та Боснії.

Увага також приділяється місцевим гостям, яких прем'єр-міністр запросив провести відпустку цього року в Чорногорії.

Додамо, що вже кілька днів у Чорногорії не фіксують нових випадків COVID-19. Всього в країні офіційно підтвердили 324 випадки захворювання і 9 смертей.

Статистика на 10 травня

Статистика на 10 травня

worldometers.info

Нові випадки за добу

Нові випадки за добу

worldometers.info

Нові летальні випадки

Нові летальні випадки

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні починається етап адаптивного карантину.

Так, у Львівській області обмеження почнуть послаблювати з 15 травня – на чотири дні пізніше, ніж планувалося. У самому Львові – з 11 травня, але частково.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Чорногорія
Теги
інфекція хвороба вірус карантин туризм
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