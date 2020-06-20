Чорногорія відкриє в'їзд для українців з 21 червня: озвучено умову

Чорногорія відкриє в'їзд для українських туристів із 21 червня. Обов'язковою умовою для в'їзду в країну буде наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше 48 годин.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду країни. Крім України, приїхати в Чорногорію зможуть громадяни Албанії, Кіпру, Чехії, Данії, Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Польщі, Італії та інших. Тест повинен бути зроблений в акредитованих лабораторіях цих держав.

Чорногорія, як і Україна, поділила країни на зони – червону, жовту і зелену. Мандрівникам із зеленої зони дозволено в'їзд без обмежень, із жовтої – з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, а країнам із червоної зони в'їзд заборонений.

Чорногорія поділила країни на зони – червону, жовту і зелену (Джерело: сайт Уряду Чорногорії)

Україна розташована в жовтій зоні. При цьому, в'їзд до Чорногорії заборонений для Великобританії, Франції, Росії, Швеції, Сербії, Білорусі та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію коронавірусу COVID-19.